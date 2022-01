Der Klavierabend mit Ekaterina Litvintseva, geplant für Sonntag, 6. Februar, in der Fritz-Wunderlich-Halle in Kusel, wurde abgesagt. Das hat die Kreisverwaltung am Freitag mitgeteilt. Die Rückgabe der Tickets und Erstattung der Preise läuft über das Servicebüro Kultur, Trierer Str. 49-51, in Kusel. Infos unter Telefon 06381 424-271 oder 424-278 oder per Mail an servicebuero-kultur@kv-kus.de.