Die elfte Auflage des Klassik-Open-Airs auf dem Christian-Weber-Platz wird am 13. und 14. August zu Verkehrsbeeinträchtigungen in der Innenstadt führen. Wie die Stadt mitteilt, wird Homburgs Hauptgeschäftsstraße während der öffentlichen Generalprobe am Freitag sowie während des Konzerts am Samstag jeweils ab 18 Uhr bis etwa 22. 30 Uhr für den Autoverkehr gesperrt.

Der Fahrradverkehr wird zugelassen, eine Umleitung ist laut Stadt ausgeschildert.