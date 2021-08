Am Samstag, 14. August, 20 Uhr, findet das elfte Klassik-Open-Air in Homburg statt. Dort sollen „Rätsel der Liebe“ in den einzelnen Stücken gelöst werden. Die Stücke bieten eine musikalische Reise mit beliebten Opern-Arien von Mozart und Rossini sowie bekannten Filmmusiken und Ouvertüren. Als Gesangssolistin hat das Homburger Orchester Judith Braun (Mezzosopran) vom Staatstheater in Saarbrücken gewonnen, die in unterschiedliche Rollen schlüpft. Zudem wird Pablo Hubertus (Violine) als Solist in der Carmen-Fantasie von Sarasate auftreten. Wegen der Pandemie hat der Veranstalter das Konzert vom historischen Marktplatz auf den Christian-Weber-Platz verlegt. Karten für das Konzert sowie für die öffentliche Generalprobe am 13. August um 20 Uhr können über www.ticket-regional.de erworben werden. Es wird keine Abendkasse geben.