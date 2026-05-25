Zum Klassentreffen des Abitur-Jahrgangs 1976 fanden sich am Samstag vor Pfingsten mehr als 50 ehemalige Schüler des Gymnasiums Kusel in Körborn ein.

Manche nahmen für das Wiedersehens-Treffen des Abi-Jahrgangs 1976 an Müller’s Hütte durchaus weite Wege auf sich. Auf der Wiese parken Autos mit Kennzeichen aus Leipzig, Ludwigsburg oder Landau. Gut zehn Stunden habe die Anreise mit der Bahn bis Landstuhl gedauert, erzählt Karin Hans. Sie kommt aus Hannover, ihrer Wahlheimat. Nach dem Abitur studierte sie in Mainz Pharmazie und führte später Apotheken in Hannover. Der Jahrgang 1976 vereinte die ersten Absolventen, die in Kusel das Abitur nach der Oberstufenreform ablegten. In der „Mainzer Studienstufe“ (MSS) waren die herkömmlichen Klassenstrukturen von einem Mix als Leistungsfächern und Grundkursen abgelöst worden.

Damals warf in der RHEINPFALZ der Lokalchef der „Westricher Rundschau“, Wolf-Dietrich Meder, wegen eher düsterer Berufsperspektiven angesichts des Numerus clausus und Jugendarbeitslosigkeit die Frage auf: „Was wird aus dem Abiturjahrgang 1976?“ Völlig aus den Augen verloren haben sich die Abiturienten seither keineswegs. Vor zwei Jahren führte sie ein Treffen nach Ulmet. Davor gab es schon eine Zusammenkunft im Reweschnier in Blaubach.

Jahrgang besucht die alte Schule

Arno Becker, Mitinitiator des Klassentreffens, sagt, aus dem Jahrgang hätten 106 Schüler das Abitur bestanden. 13 von ihnen seien bereits gestorben. So wurden noch 95 ehemalige Mitschüler vom „Orga-Team“ kontaktiert. Zehn von ihnen hätten sich abgemeldet, meist aus gesundheitlichen Gründen oder wegen Terminüberschneidungen. Motiviert von seinen Erfahrungen im Redaktionsausschuss der damaligen Schülerzeitung „Diagonale“ wählte Becker, der aus Schellweiler stammt, nach dem Abi das Berufsfeld Journalismus und hatte bis zum Ruhestand für die RHEINPFALZ aus Mainz berichtet.

Dem lockeren Treffen in Körborn ging ein Besuch von Ehemaligen im Gymnasium voraus. Dabei gab Torben Burkhart, Lehrer für evangelische Religion und Latein, Einblicke in Infrastruktur des Schulgebäudes und informierte über besondere Angebote am Siebenpfeiffer-Gymnasium. Entgegen dem vielfach verbreiteten Bild vom schlimmen Zustand der Schulen mache das Gymnasium einen guten Eindruck, bescheinigt ein Besucher.

Lehrer, Steuerberater, Mediziner

Für Karlheinz Rihlmann aus Sankt Julian ist die Schule, an der er vor einem halben Jahrhundert die Reifeprüfung bestand, ein vertrauter Ort geblieben. Auf das Studium der Biologie und Chemie an der Uni Kaiserslautern folgte nur eine Station in Zweibrücken, ehe er an das Kuseler Gymnasium zurückkehrte und dort naturwissenschaftliche Fächer bis um Ruhestand unterrichtete.

Lange Zeit war auch Georg Jung in Kusel berufstätig. Am Schnappenberg arbeitete er in einer Steuerberatungsgesellschaft. In seinem Heimatort Schönenberg-Kübelberg berät er – seit einigen Monaten im Ruhestand – mitunter noch in Steuerangelegenheiten, wie Jung sagt. Überhaupt war der Südkreis im 76er Abi-Jahrgang stark vertreten. Dazu gehört etwa Stephan Evenschor, der bis vor einigen Monaten als Allgemeinmediziner in Brücken praktizierte.

Keine Abifahrt, kein Abiball

Auch in der Finanzverwaltung haben Absolventen des Abi-Jahrgangs Stellen gefunden. Thomas Aulenbacher aus Theisbergstegen war im Finanzamt Kusel für das Ressort Erbschaftssteuer in Rheinland-Pfalz und im Saarland zuständig. In der Finanzbehörde ist nach Abi und Ausbildung ebenfalls Doris Pfestorf gelandet. Zusammen mit Ursula Lambur gehörte sie zu den Schülern, die täglich mit dem Bus aus Baumholder zum Gymnasium pendelten. Die aus Berschweiler stammende Lambur war nach Abi und Studium 36 Jahre Lehrerin an der Grundschule Westrich in Baumholder. Vor drei Jahren ging sie in Pension und ist noch Stadtratsmitglied in Baumholder.

Beide Frauen besuchen des Öfteren Kusel, zum Bummel oder zum Einkaufen, wie sie bekennen. Und sie haben noch etliche Orte präsent, in denen Schüler vor fünf Jahrzehnten chillten: Café Immetsberger und Café Schwinn, Wagners Imbiss, der Bierkeller, die Disko hinter Emrichs Bräustübl oder das Bergcafé. Wie Karin Hans vergessen Lambur und Pfestorf nicht, wie unfeierlich der Abschied von der Schule damals verlief. Im Bio-Unterricht seien die Zeugnisse formlos ausgehändigt worden, erinnern sie sich gut. Und anders als frühere Klassen oder folgende Jahrgänge hätten es auch keinen Abiball und keine Fahrt für den Abi-Jahrgang gegeben – weder nach St. Peter-Ording, noch nach Berlin oder in eine Skifreizeit, bedauern sie.

Positive Erinnerungen an die Schulzeit

Nein, 68er seien die Absolventen 1976 nicht gewesen, findet Arno Becker in der Rückschau. Doch die gesellschaftlichen Veränderungen damals seien durchaus Themen gewesen: Paragraph 218, Radikalen-Erlass, Volljährigkeit mit 18 oder der Slogan „Mehr Demokratie wagen“. Wie viele Angehörige der Boomer-Jahrgänge sind die Teilnehmer des Klassentreffens schon in Rente. Die eingeschlagenen Berufswege weisen eine beachtliche Vielfalt auf: Anwälte, Apotheker, Ärzte, Veterinäre, Heilpädagogen, Finanzbuchhalter, Lehrer, Pfarrer oder Verbandsvertreter. Eine Top-Position erklomm Axel Weber aus Glan-Münchweiler, ehemaliger Bundesbank-Chef und Ex-Vorstand der Schweizer USB-Group. Einige sind beruflich im Kreis Kusel unterwegs gewesen, wie Bruno Heinz aus Ohmbach, der als Pfarrer in Herschweiler-Pettersheim und Dekan in Lauterecken wirkte, bevor er als Gemeindepfarrer nach Trippstadt wechselte. Überwiegend verbinden sie positive Erinnerungen mit der Schulzeit, genießen das Wiedersehen mit einstigen Mitschülern sowie die grandiose Aussicht auf grüne Anhöhen und Täler, wie sich den Tischgesprächen entnehmen lässt.