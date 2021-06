Am Sonntag, 27. Juni, um 17 Uhr spielen Klarinettistin Sabine Grofmeier und Pianistin Marina Komissartchik im Rahmen eines Villa-Musica-Konzertes Kompositionen von Carl Maria von Weber, Gioachino Rossini, Leonard Bernstein und anderen im Haus der Begegnung in Meisenheim. Der Eintritt kostet zwölf Euro, Schüler zahlen die Hälfte. Karten können vorbestellt werden unter der Telefonnummer 06753 2207. Das zweite Konzert der beiden Musikerinnen, das an diesem Tag für 19 Uhr angesetzt war, entfällt, teilte das Volksbildungswerk mit.