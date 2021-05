Mit deutlicher Mehrheit hat der Ortsgemeinderat den Plänen für eine Fotovoltaik-Freiflächenanlage zugestimmt. Kleinere Änderungswünsche werden in den Bebauungsplan noch eingearbeitet.

Das Thema stand auf der Tagesordnung einer Videokonferenz. Bauherr soll die Firma Abowind sein, die in der Nähe des gerade in Betrieb genommenen Windparks den Bau und Betrieb einer Fotovoltaik-Freiflächenanlage plant.

Auf einer Fläche von 3,4 Hektar sollen bis zu drei Megawatt Strom im Jahr erzeugt werden. Seitens der Betreiberfirma war Sascha Derstroff zugeschaltet, um die eingegangenen Stellungnahmen aus der Bürgerbeteiligung und der Anhörung der Träger öffentlicher Belange ab- und einzuarbeiten. Das betreuenden Planungsbüros BBP aus Kaiserslautern war ebenfalls vertreten, um die getroffenen Abwägungen in den Bebauungsplan einzuarbeiten und diesen in überarbeiteter Form erneut in die öffentliche Auslegung zu bringen.

Drei Gegenstimmen

Im Rat war das Abstimmungsergebnis eindeutig positiv: bei acht Ja-, einer Neinstimme sowie einer Enthaltung wurde der Planentwurf angenommen.

Da nach Fertigstellung des Windparks für den Bau versiegelte Flächen zurückgebaut werden, vergab der Rat den Auftrag, das dort anfallende und nicht mehr benötigte Schottermaterial von der Firma Jung aus Sien für die Reparatur an verschiedenen Wirtschaftswegen zu nutzen.