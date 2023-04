Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Damit eine unbekannte Band an Auftritte kommt oder ihre Songs gar im Radio gespielt werden, braucht es meist eine Booking- und Promotionagentur, die den Bekanntheitsgrad steigert. Solche Agenturen erwartet man eher in Großstädten mit vielfältiger Musikszene wie Berlin oder Frankfurt. Doch auch im Kreis Kusel gibt es eine solche Agentur – genauer gesagt: in Offenbach-Hundheim.

Hinter „Klangfieber Booking und Promotion“ steckt Mario Gailing. Seit 2009 hilft er Bands auf ihrem Weg durch die musikalische Landschaft. Alles begann mit dem „Yeah- Yeah“-Festival