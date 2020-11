Nach Jahren der Planung stimmte der Werkausschuss der Verbandsgemeinde Oberes Glantal einer Entwurfsplanung zum Bau einer sogenannten Rechen- und Sandfanganlage in der Kläranlage Elschbach zu. Gebaut werden soll in den kommenden beiden Jahren. Kosten: 800.000 Euro.

Zuvor stellte Gerhard Scherr, Mitarbeiter des Büros Hydro-Ingenieure aus Kaiserslautern, dem Gremium die Planungsgrundlagen und Kostenkalkulation vor. Demnach belaufen sich die reinen Investitionskosten auf rund 590.000 Euro. Dazu kommen Honorar- und Baunebenkosten, so dass die Erweiterung der Kläranlage rund 880.000 Euro kosten wird. Schon in der damaligen VG Schönenberg-Kübelberg wurde über eine Sanierung der Anlage, die auch von der VG Bruchmühlbach-Miesau genutzt wird, diskutiert worden. Bei der Auftragserteilung der Planungen im Dezember 2017 sollten nur marode Anlagenteile erneuert werden. Die damaligen Berechnungen gingen von Kosten von etwa 540.000 Euro aus. Nach Aussage des Technischen Werkleiters Johannes Linsmaier hätten sich, bedingt durch das größere Einzugsgebiet, die Schmutzwassermengen um zirka 45 Prozent erhöht, entsprechend müsse die Anlage größer dimensioniert werden. Die zusätzlichen Kosten sollen in einem Nachtragshaushalt dargestellt werden, wie der kaufmännische Werkleiter Sven Müller ergänzte.