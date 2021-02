Der Landkreis setzt erneut für den Januar die Kindergartenbeiträge für Eltern aus, deren Kinder unter zwei Jahren derzeit keine Notbetreuung in Anspruch nehmen. Das hat Landrat Otto Rubly am Montag in der digitalen Kreisausschusssitzung berichtet. Ältere Kita-Kinder sind generell beitragsfrei in Rheinland-Pfalz. Eine ähnliche Regelung gab es bereits beim ersten Lockdown, als von April bis zu den Sommerferien keine Beiträge gezahlt werden mussten.