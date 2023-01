Als Ausweichquartier während der geplanten Erweiterung werden an der Kita in Neunkirchen am Potzberg demnächst Container aufgestellt. Dies kündigte Ortsbürgermeisterin Lilli Niebergall am Dienstag im Gemeinderat an. Wann die Arbeiten zur Erweiterung beginnen, stehe allerdings noch nicht fest.

Die Kita platzt aus allen Nähten. 34 Kinder aus den Gemeinden Neunkirchen, Föckelberg und Oberstaufenbach besuchen derzeit die Einrichtung. Die Anzahl der Ganztagsplätze soll deswegen um zehn auf 45 erhöht werden.

Nachdem das Dorfgemeinschaftshaus Föckelberg nicht als Ausweichquartier genutzt werden kann und sich auch sonst keine weitere Möglichkeit gefunden hatte, wurden nun Container bestellt. Die Vorbereitungen zur Aufstellung würden demnächst starten, sagte Niebergall.

Dorf soll Treffpunkt für Bürger erhalten

Gleichzeitig zur Erweiterung soll das Dorf einen neuen Bürger-Treffpunkt, also einen Multifunktionsraum in der Kita erhalten. Die evangelische Kirche hat das Jugendheim in Neunkirchen an eine Privatperson verkauft. Deshalb fehlt der Ortsgemeinde derzeit der Treffpunkt, den sie zuvor mitnutzen durfte. Einen Kauf des Jugendheims hatte die Ortsgemeinde abgelehnt. Die Kosten für den An- und Umbau der Kita betragen laut Verbandsgemeindeverwaltung knapp 1,9 Millionen Euro. Allein für den Multifunktionsraum einschließlich Nebenräume besagt eine Machbarkeitsstudie Grobkosten in Höhe von 860.000 Euro.