Die Arbeit der Arbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege (AGZ) Kusel war durch Corona erschwert. Im laufenden Schuljahr konnten die Mitarbeiter auch Kitakinder in Dennweiler-Frohnbach und Schönenberg-Kübelberg ausführlich darüber informieren, wie Zähne gesund bleiben.

Das sei möglich geworden, weil sich alle Paten- und Schulzahnärzte, Lehrer in Schulen, pädagogische Fachkräfte in Kitas und Mitarbeiter in der regionalen AGZ-Geschäftsstelle engagieren, sagt Geschäftsstellenleiterin Martina Koch. Zum „Tag der Zahngesundheit“, der unter dem Motto stand „Gesund beginnt im Mund – in Kita und Schule“, präsentierte sich die regionale Arbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege Kusel mit einer Zahnputzaktion in der Kita Waldwichtel in Dennweiler-Frohnbach. Einen Infostand zum Thema „Gesunde Zähne von Anfang an“ gab es im St. Valentin-Kindergarten in Schönenberg-Kübelberg, sagt Koch.

Die Vorsitzende der AGZ Kusel betont, wie wichtig dieses gemeinsame Tun für das (mund-)gesunde Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen sei. Die zahnärztlichen Untersuchungen in den Schulen würden schon fast überall durchgeführt. Gleiches gelte für den Prophylaxeunterricht in Schulklassen. Patenzahnarztteams besuchen die Kitas, sagt Koch. Die Durchführung von Projekten wie beispielsweise „Max im Zirkus“ werde von vielen Erzieherinnen und Erziehern gewünscht. Auch das Zähneputzen in den Einrichtungen werde fortgesetzt.