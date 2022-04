Die Erzieherinnen der Kindertagesstätte in Konken haben sich am Dienstag an einem Warnstreik in Idar-Oberstein beteiligt. In der Kita war deshalb bis 14 Uhr eine Notbetreuung eingerichtet. Acht Kinder wurden dabei von zwei Erzieherinnen betreut – bis zu 20 Kinder wären möglich gewesen. Zu dem Streik hatte die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Rheinland-Pfalz aufgerufen. Die Gewerkschaften GEW und ver.di fordern unter anderem mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten. An dem Streik beteiligten sich nach GEW-Angaben rund 200 Angestellte aus Kitas und anderen Einrichtungen des Sozial- und Erziehungsdienstes. Die Gewerkschaften verhandeln seit dem 25. Februar mit der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA). Die zweite Tarifverhandlungsrunde für die rund 330.000 Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst am 22. März endete ohne Ergebnis.