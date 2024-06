Ihr 50. Jubiläum feiert die Gemeinde-Kindertagesstätte „Glantal-Minis“ im Altenglaner Ortsteil Mühlbach am Samstag.

Ortsbürgermeisterin Yvonne Draudt-Awe beschrieb die Historie des Gebäudes in der Borrwiese: Der erste Kindergarten war im Jahr 1940 eröffnet worden, nach dem Krieg wurde eine Schule und schließlich 1974 erneut ein Kindergarten eingerichtet. Da laut der Ortsbürgermeisterin die Kindertagesstätte mittlerweile zu klein ist und eine Erweiterung am Standort nicht möglich sei, muss ein neuer Kindergarten in Altenglan gebaut werden. Draudt-Awe rechne damit, dass die neue Einrichtung in etwa fünf oder sechs Jahren fertiggestellt sein könnte. Kindergartenleiterin Nicole Weigel konnte unter den zahlreichen Gästen auch Gudrun Müller begrüßen, die vor fünf Jahrzehnten den Kindergarten leitete. Die Kita Glantal-Minis besuchen momentan 40 Kinder, die von sechs Erzieherinnen betreut werden.