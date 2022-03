Die Lüftungsanlage in der Kindertagesstätte Grumbach wird kommen – nur wann, das ist noch fraglich. Ortsbürgermeister Markus Christian wagt noch keine Prognose. Er berichtet von einem kleinen Wehmutstropfen.

„Das ist schlecht planbar und in der Mache“, informierte der Ortsbürgermeister in der jüngsten Ratssitzung Sachen Lüftung. Die Verwaltung habe bereits ein Ingenieurbüro beauftragt, dass für die zwölf betroffenen Einrichtungen Kostenschätzungen erstellte. Die Förderanträge wurden bereits auch bewilligt.

Die Kosten für die Anlage in Grumbach werden auf 154.000 Euro beziffert. Die Förderhöhe liegt bei bis zu 80 Prozent, sodass ein Eigenanteil von 30.800 Euro anfällt. Der Grumbacher Anteil beträgt 6415 Euro. Alle würden die Anlage wollen, betont Christian. Auch in den Einzugsgemeinden, die prozentual an den Kosten beteiligt werden, habe es wohl keine Diskussionen gegeben.

Der kleine Wehmutstropfen in Grumbach: Erst 2018/2019 seien die Decken und das Beleuchtungskonzept in der Kindertagesstätte erneuert worden und nun sei unklar, wie die Decke beim Einbau der Anlage beeinträchtigt werde – „aber mit Corona konnte ja keiner rechnen“.