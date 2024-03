Die Kita St. Laurentius in Brücken soll und muss an die Vorgaben des Kita-Zukunftsgesetzes angepasst werden. Dafür sind einige Umbauarbeiten nötig.

Am 1. Juli 2021 ist das Landesgesetz über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen in Kraft getreten. Die pädagogischen Vorgaben für die frühkindliche Erziehung beinhalten auch Anpassungen im Gebäudekonzept, wie Ortsbürgermeister Pius Klein (CDU) darlegte. Dieses müsse den gegenwärtigen gesetzlichen Bestimmungen wie auch den zu erwartenden Anforderungen gerecht werden.

Das Büro Planning Solution aus Kaiserslautern, das nun beauftragt werden soll, habe Kompetenz und Erfahrung in der Gestaltung von Kindertagesstätten, erläuterte Klein. Mit Mitarbeitern ist er schon vor Ort gewesen, um sich die Gegebenheiten anzuschauen. Vergrößert werden muss demnach die derzeitige Küche. Obgleich das Essen angeliefert werde, reiche der aktuelle Raum nicht aus, betonte Klein. Die Größe richte sich nach der Anzahl der Kinder, die in der Einrichtung zu Mittag essen. Im oberen Stockwerk müssten außerdem die Toilettenanlagen für die Kinder modernisiert werden. Für die Planungen sind gut 11.200 Euro veranschlagt. Fördermittel seien „leider“ nicht zu erwarten.

Raumkonzept muss erstellt werden

Platz genug hat die Kita nach aktuellem Stand. Seit die Bücherei aus- und in die Dorfmitte umgezogen ist, ist im Obergeschoss ein großer zusätzlicher Raum entstanden. Der von Tageslicht beleuchtete Raum im Keller, den die katholische Jugendgruppe früher nutzte, dient jetzt als Treff und Sitzungszimmer für das Personal. Auch ein kleines Büro für die Kita-Leitung konnte eingerichtet werden. Fenster und Heizung sind erst vor wenigen Jahren runderneuert worden.

Bei seiner jüngsten Sitzung hat der Ortsgemeinderat dem Planungsbüro – bei zwei Enthaltungen – den Auftrag erteilt, in Abstimmung mit der Kita-Leitung und der Verbandsgemeindeverwaltung ein Raum- und Nutzungskonzept zu erstellen.