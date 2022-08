Um den Brandschutzauflagen gerecht zu werden, muss an der Kita „Glantalstrolche“ demnächst gebaut werden.

Die Kita „Glantalstrolche“ beschäftigt den Ortsgemeinderat schon seit geraumer Zeit. Die Fluchtwege sind nicht mehr zeitgemäß. Folge: Es müssen Brandschutztreppen installiert werden. Eine Möglichkeit ist, drei Brandschutztreppen zu vermeiden und stattdessen nur zwei kleinere Treppen bis zum ersten Obergeschoss anzubauen. Die Intention der Ratsmitglieder: Das Gebäude bleibe dann ansehnlich. Nachteil: Das Dachgeschoss wäre dann nicht mehr als Gruppenraum nutzbar.

Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion habe bei einem Treffen positive Signale ausgesendet, eine Kindergarten-Gruppe in das Dorfgemeinschaftshaus auszulagern, sagt Ortsbürgermeister Peter Stein. Da zahlreiche Maßnahmen an und in der Kita anstehen, beauftragte der Gemeinderat ein Ingenieurbüro mit der Planung. Dieses soll außerdem die Bauleitung während der Arbeiten übernehmen.