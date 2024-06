Erneut haben Ratsmitglieder der Ortsgemeinde Dennweiler-Frohnbach scharfe Kritik an der Verbandsgemeindeverwaltung geäußert. Der Betrieb und die Finanzierung der „Waldwichtel-Kita“ sorgen für Unklarheiten. Keine vier Wochen ist es her, da hat der Rat Dennweiler-Frohnbach den Haushaltsplan mehrheitlich abgelehnt. Anlass waren unter anderem Unklarheiten bei den Kita-Ausgaben. Zu diesem Thema hat den Rat nun eine Stellungnahme der Verwaltung erreicht. Dass diese jedoch erst am Nachmittag kurz vor der Ratssitzung vorgelegt wurde, sorgte für Unmut. „Das ist respektlos“, sagte Ratsmitglied Hans Staß. Die VG sollte für die Ortsgemeinde tätig sein, machte er seinem Ärger Luft. Dem schloss sich Alfred Blaß an: „Wenn wir mal jemanden brauchen, kommen sie nicht.“

Worum geht es? Weil Bilanzen ab 2017 noch immer nicht geprüft werden konnten, hatte sich Ratsmitglied Willi Fauß Finanzrechnungen der vergangenen sieben Jahre schicken lassen und in puncto Kita prompt Unklarheiten entdeckt. Der Rat hatte daraufhin ein klärendes Gespräch mit der VG gewünscht, welches der Kita-Träger jedoch nicht möglich machte. Dafür gab es – erst jetzt – eine Stellungnahme inklusive langer Zahlenreihen zum Fragenkatalog des Gemeinderats zu Betrieb und Finanzierung der „Waldwichtel“-Kita. Allerdings sorgte das Papier am Dienstag für Kopfschütteln und neuerlichen Fragen. So unterschieden sich Kosten für gleiche Vorgänge laut einer VG-Liste eklatant, wunderte sich Fauß.

Kritik an Verbandsgemeindeverwaltung

Insgesamt nahm der Rat die Stellungnahme der VG sehr kritisch auf. Fauß sagte, er könne damit nichts anfangen. „Wo gibt's denn sowas, dass es für Hausmeistertätigkeiten keine Protokolle gibt?“, wurde eine Antwort der VG hinterfragt. „Sauberkeit und Ordnung“, eine Aufgabe der Hausmeister, stelle er sich anders vor, ergänzte Ratsmitglied Dieter Leonhard einen weiteren Punkt. „Immerhin haben wir dafür gesorgt, dass Bewegung in die Sache kommt“, registrierte Ortsbürgermeister Lothar Helfenstein. Es soll nun erneut ein Fragenkatalog an die VG gerichtet werden.

Leonhard schlug vor, auch die an der Kita beteiligten Kommunen Oberalben und Körborn mit ins Boot zu nehmen. Das Thema müsse genau verfolgt werden, empfahl Helfenstein dem künftigen Rat. Er teilte mit, die VG habe versprochen, die Kostenbeteiligung zu klären. Der Zusatz, dass dies „nicht mehr in dieser Legislaturperiode“ geschehen werde, sorgte für ein Grinsen unter den Ratsmitgliedern.

„Ich fühle mich erpresst“

Auch die Bilanzen waren Thema: Warum das so lange dauere, fragte Fauß den Sachbearbeiter der VG. „Die Zahlen liegen doch alle vor, was muss denn da noch gemacht werden?“ Helfenstein kommentierte, er sehe die Ziele der VG-Fusion nicht erfüllt. Dennoch plädierte er für Zustimmung zum Haushalt – unabhängig von den offenen Fragen zur Kita. Hans Staß sagte dazu: „Ich fühle mich erpresst.“ Er stimme nur zu, weil er sonst Stillstand fürchte. Andere Ratsmitglieder waren der selben Auffassung und so wurde dem vorgelegten Haushalt zugestimmt.