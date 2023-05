Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Waldmohrer Kita II wird, wie auch die Kita I, künftig das Mittagessen von einem Caterer beziehen. Dafür sprach sich der Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am Mittwoch in der Kulturhalle aus. Mit 246.000 Euro ist diese die günstigste von drei Möglichkeiten.

Wie Ortsbürgermeister Jürgen Schneider (SPD) ausführte, hat die Kita I aufgrund des Umbaus derzeit überhaupt keine Küche. Die bisherige könnte allerdings – bei