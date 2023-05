Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Alle sind sich einig: Es muss eine Lösung her im Fall von Kindern, die nicht am eigenen Wohnort eine Kita besuchen. Knackpunkt ist die Kostenfrage. Der Kreistag Kaiserslautern verabschiedete am Montag einhellig einen Antrag dazu. Auch der Landkreis Kusel erklärt, an einer Lösung mitarbeiten zu wollen.

Das Problem war unter anderem publik geworden, weil eine Familie aus Oberstaufenbach im Landkreis Kusel ihre drei Kinder nicht mehr in die Kita Lummerland in Reichenbach-Stegen im Landkreis Kaiserslautern