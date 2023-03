Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Mängel am Dach der Kita Dunzweiler werden endlich beseitigt. Der Eilentscheidung, die Ortsbürgermeister Volker Korst (CDU) in Absprache mit den Beigeordneten getroffen hat, stimmte der Ortsgemeinderat am Montagabend in seiner Sitzung in der Unterkirche nachträglich zu.

Bereits seit 2014 war zunächst beim Landgericht, später beim Oberlandesgericht Zweibrücken ein Gerichtsverfahren gegen die Dachdeckerfirma anhängig, die das Kita-Dach fehlerhaft saniert