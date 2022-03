Die Kita-App in Wahnwegen wird teurer als ursprünglich geplant. Statt zwölf werden nun 38 Euro pro Monat fällig. Wegen der höheren Kosten musste der Gemeinderat erneut einen Beschluss fassen. Ergebnis: Das Gremium hält an diesem Kommunikationsmittel fest. Über die App kann die Kita-Leitung die Eltern über Termine oder Neuigkeiten informieren. „Gerade in der Corona-Pandemie, wo die Kita schon mal kurzfristig geschlossen werden musste, eine richtig gute Sache“, sagte Ortsbürgermeister René Morgenstern (WG Gemeinsam für Wahnwegen). Umgekehrt könnten auch die Eltern der Kita eine Nachricht zukommen lassen, etwa, wenn ein Kind erkrankt ist.