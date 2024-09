Premiere bei der Herbstmesse: Erstmals öffnete die evangelische Stadtkirche ihre Türen für Paare, die sich zur Messe kirchlich trauen lassen wollten. Das neuartige Angebot fand unerwartet großen Anklang, wie Dekan Lars Stetzenbach erfreut feststellte. Gleich sechs Paare nutzten die Gelegenheit – und zwei Taufen wurden gefeiert.

Die Veranstaltung geht auf den Vorschlag des Segnungsbüros der Landeskirche zurück. Den Anfang machte um 13 Uhr das Ehepaar Nicole Geibel-Staudt und Reinhard Staudt aus Haschbach. Bereits vor 15 Jahren hatten sie standesamtlich geheiratet, haben drei gemeinsame Kinder. Endlich erfüllte sich der Wunsch von Nicole Geibel-Staudt, auch den kirchlichen Segen zu erhalten. „Meine Frau wollte sich schon immer kirchlich trauen lassen. Nun haben wir die Möglichkeit genutzt“, sagte der Bräutigam.

Rockmusik in der Kirche mit Impact

Die Stadtkirche präsentierte sich an diesem besonderen Tag festlich geschmückt mit Luftballons und Blumenarrangements. Für die musikalische Untermalung der Trauungen sorgte die Band Impact, für die der Auftritt bei einer kirchlichen Zeremonie ebenfalls eine Premiere darstellte. Jedes Paar konnte aus einer Liste von 60 Titeln ihre Favoriten auswählen, um die Trauung nach ihren Wünschen zu gestalten. Die Staudts entschieden sich unter anderem für „Simply the Best“ von Tina Turner und „Don’t Stop Believin’“ von Journey, was für eine rockige Stimmung in der Kirche sorgte. Die Hochzeitsgesellschaft des Haschbacher Ehepaares bestand aus rund 40 Personen. Mit einer Annonce in der RHEINPFALZ hatten sie ihre Trauung bekannt gegeben, um Freunde und Familie zu informieren.

Die Staudts bei der Trauung zur Messe. Foto: Sayer

Lars Stetzenbach bemerkte, dass die Paare nicht nur aus seinem eigenen Dekanat, sondern auch aus den benachbarten Dekanaten kamen. Angesichts des großen Erfolgs ist es durchaus möglich, dass die Aktion unter dem Motto „Herzgeflüster – deine Trauung, deine Segnung“ bei der nächsten Kuseler Herbstmesse erneut angeboten wird. Die außergewöhnliche Verbindung von traditioneller Kirchlichkeit und dem bunten Treiben der Herbstmesse hat nicht nur die Paare, sondern auch die Besucher begeistert.