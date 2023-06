Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die evangelische Kirche in Odenbach ist schon seit längerem ein Sanierungsfall. Doch bisher tut sich am Gebäude nichts. Noch wartet die Kirchengemeinde auf die offizielle Zusage von Förderungen. Und füllt derweil ihr eigenes Spendenkonto mit Hilfe kreativer Ideen.

Nach einem Herbstfest, bei dem die Kirchengemeinde bereits Spenden sammelte, steht am ersten Adventssonntag der Weihnachtsmarkt an der Gemeindehalle an. Die Kirchengemeinde beteilige sich daran mit