Um die geplante Strukturreform in der Pfälzischen Landeskirche geht es bei einem Infoabend in Herschweiler-Pettersheim. Die Initiative Pro Presbyterium lädt dazu ein.

Die protestantische Landeskirche will ihre 15 Dekanate vor dem Hintergrund von Personalnot, zurückgehender Mitgliederanzahl und damit abnehmender Finanzmittel in vier Kirchenbezirken zusammenfassen. Zudem ist eine Verfassungsänderung geplant, wonach den einzelnen Kirchengemeinden ihr Status als Körperschaft des öffentlichen Rechts entzogen und die Kompetenzen der Presbyterien eingeschränkt werden sollen. Damit würden die Gemeinden unter anderem nicht mehr selbstständig über ihre Gebäude entscheiden können.

Sorge um Motivation der Ehrenamtlichen

Gegen diese Pläne wendet sich die Pfälzer Initiative Pro Presbyterium. Der frühere Pfarrer von Frankenthal, Martin Henninger, engagiert sich darin, weil er sich unter anderem sorgt, ob Ehrenamtliche künftig noch genügend motiviert sein werden. „Kirche versteht sich immer von Gemeinde aus, die Gemeinde ist die Keimzelle, wo Menschen zusammenkommen“, betont Henninger, der die Veranstaltung in Herschweiler-Pettersheim moderieren wird. Die Kirchengemeinde ist derzeit ohne Pfarrer.

Von Pro Presbyterium begleiten ihn Evelin Urban, Presbyterin und Beisitzerin der Landessynode, der Presbyter und Lehrer Martin Mattheis sowie Verwaltungsexperte Rainer Eberle nach Herschweiler-Pettersheim. „Die geplanten Änderungen werden wir aus unterschiedlichen Blickwinkeln erläutern“, sagt Henninger. Pro Presbyterium ist aktuell in allen 15 Dekanaten unterwegs. Im Kirchenbezirk Kusel werde es die einzige Veranstaltung sein, berichtet Henninger.

Info

Info-Abend mit Pro Presbyterium am Dienstag, 12. Mai, 20 Uhr, im Gemeindehaus Herschweiler-Pettersheim, Kirchenstraße 49.

