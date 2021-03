Dorothee Wüst ist seit März Kirchenpräsidentin der Evangelischen Kirche der Pfalz. Ihren ersten Karfreitagsgottesdienst in diesem Amt gestaltet sie in Neunkirchen im Kreis Kusel am Fuße des Potzbergs. Eine Anmeldung zu dem um 10 Uhr beginnenden Gottesdienst ist erforderlich. Dienstags ist das Pfarrbüro von 9 bis 13 Uhr besetzt und unter der Telefonnummer 06385 349 erreichbar; Anmeldung per E-Mail unter pfarramt.am.potzberg@evkirchepfalz.de.

Dorothee Wüst wohnt in Kaiserslautern, wo sie Dekanin war. 2018 war sie zur Oberkirchenrätin gewählt worden. Als Gemeindepfarrerin war sie in Weilerbach und Kaiserslautern tätig. Die Theologin ist die erste Frau, die die Evangelische Kirche der Pfalz führt.