Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Stille Nacht, heilige Nacht“ singen normalerweise zahllose Chöre zur Weihnachtszeit, im Radiokonzert oder in der Kirche, ebenso Kinder in der Schule oder Familien zu Hause. Aber in diesem Jahr ist wegen Corona vieles anders. In der Abteikirche Offenbach-Hundheim gibt es am dritten Advent zumindest eine musikalische Andacht.

„Für die Kirchenmusik ist es das größte Manko, dass die Chorarbeit komplett ruht“, sagt Kantor Tobias Markutzik aus Kusel. „Ich halte es im Moment auch für fahrlässig