Ab Mittwochabend werden die Glocken der Kuseler Stadtkirche bis zum zweiten Weihnachtsfeiertag an jedem Abend um 19.30 Uhr läuten. Wie Dekan Lars Stetzenbach mitteilt, beteiligt sich die Protestantische Kirchengemeinde Kusel damit an einer Aktion, die von der Evangelischen Kirche der Pfalz und dem Bistum Speyer gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen ins Leben gerufen wurde. Mit dem bereits zweiten „Ökumenischen Glockenläuten“ soll in der Region Südwest erneut ein Zeichen der Solidarität und der wechselseitigen Verbundenheit in Zeiten von Corona gesetzt werden. Die Gläubigen seien auf diese Weise eingeladen, einen Moment inne zu halten und sich im Gebet mit den Erkrankten und Besorgten, den Ärztinnen und Ärzten sowie Pflegenden, aber auch mit allen zu

verbinden, die für unsere Sicherheit und Versorgung da sind.