Der Förderverein der protestantischen Kirchengemeinde Herschweiler-Pettersheim konnte eine Spende in Höhe von 400 Euro in Empfang nehmen: Der Betrag war in Björn Göddels Tiger-Apotheke in Herschweiler-Pettersheim beim Verkauf von Mund- und Nasenmasken zusammengekommen. Laut Gemeindereferent Simeon Kloft soll das Geld für die Jugendarbeit genutzt werden: für bewegungsfördernde Maßnahmen sowie die Anschaffung von Sport- und Spielgeräten.