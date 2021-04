Auch im vergangenen Jahr haben sich wieder mehr Menschen von ihrer Kirche verabschiedet. Die Anzahl der Austritte und Bestattungen übertrifft weiterhin eklatant die der Taufen und Wiedereintritte. Dies geht aus neuen Statistiken der Pfälzischen Landeskirche und des Bistums Speyer hervor.

Im protestantischen Kirchenbezirk Kusel belief sich die Anzahl der Austritte auf 193, 30 mehr als 2018. Das Dekanat Homburg registriert mit 427 ein Plus von 57 Austritten. An Alsenz und Lauter ist die Anzahl stabil: Dort kehrten 426 Evangelische der Kirche den Rücken, 2018 waren es 430.

Wenn die Gemeinden kleiner werden, gehen auch die Beerdigungen zurück. So sind in allen drei Dekanaten die evangelischen Beerdigungen gesunken. Waren es in Kusel 2018 noch 374, haben sich im vergangenen Jahr 353 Menschen von einem evangelischen Pfarrer beerdigen lassen. Die Anzahl der Beerdigungen im Dekanat Homburg fiel auf 644 (2018: 696) und an Alsenz und Lauter auf 664 (729).

Im Dekanat Kusel wurden im vergangenen Jahr 175 Taufen gezählt, 2018 waren es noch 163. Im deutlichen Abwärtstrend ist die Anzahl der Taufen im Dekanat Homburg (2019: 313, 2018: 383). Auch an Alsenz und Lauter wurden weniger Taufen registriert: Waren es 2018 noch 441, konnten im vergangenen Jahr nur 370 Kinder als neue Kirchenmitglieder aufgenommen werden. Kusel verzeichnet elf Kircheneintritte, Homburg 40 und Alsenz und Lauter 46. 2018 waren es in Kusel und an Alsenz und Lauter jeweils 51, in Homburg wurden 43 Aufnahmen registriert.

Im allgemeinen Trend

Mit diesen Zahlen reiht sich der Landkreis Kusel in den allgemeinen Trend ein, wonach Austritte und Beerdigungen im Vergleich zu Taufen und Neuaufnahmen stark überwiegen. Gleiches gilt auch für die Katholiken im Dekanat Kusel. Gegenüber dem Vorjahr ist deren Anzahl um 396 zurückgegangen und lag zum Ende 2019 bei 16.235. Die Anzahl der Austritte steigerte sich von 155 Ende 2018 auf 204 im vergangenen Jahr. Insgesamt wurden im Dekanat Kusel 156 Katholiken bestattet, 2018 waren es 185. Hingegen stieg die Anzahl der Taufen auf 90, neun mehr als 2018. Zugenommen haben im Dekanat die Eintritte: 2019 wurden acht Neuaufnahmen gezählt, im Vorjahr waren es drei.

Der protestantische Kirchenbezirk Kusel zählte zum Ende des Jahres 2019 noch 20.903 Mitglieder, 527 weniger als im Vorjahr. Im Kirchenbezirk Homburg, der auch Kommunen im Saarpfalz-Kreis und im Landkreis Kaiserslautern umfasst, hat sich die Anzahl der Mitglieder um 1002 auf 41.842 verringert. Das größte Dekanat der Landeskirche an Alsenz und Lauter, das sich ebenfalls über mehrere Landkreise erstreckt, verlor 1070 Mitglieder und zählte Ende 2019 noch 47.900.

Einer anderen Landeskirche gehören die evangelischen Gemeinden Burg-Lichtenberg, Grumbach-Herren-Sulzbach, Medard-Wiesweiler, Niederalben-Niedereisenbach, Offenbach und Pfeffelbach an. In den im rheinischen Kirchenkreis Obere Nahe liegenden Kirchengemeinden des Kreises Kusel wurden zum Ende des vergangenen Jahres 5262 Mitglieder gezählt, 99 weniger als 2018.

Dekane in Sorge

Die Mitgliederverluste registriert der Otterbacher Dekan Matthias Schwarz mit Sorge. Diese seien auch Folge des demografischen Wandels und des Sterbeüberschusses. Allerdings beobachtet er auch eine fortschreitende Säkularisierung: „Die Bindungskraft der Kirche hat nachgelassen.“ Zudem sorgten Skandale in der katholischen Kirche auch für einen Imageschaden der Protestanten, ist er überzeugt. „Viele differenzieren nicht, sie sprechen nur von ,der Kirche’“, weiß der Dekan. Kirche dürfe jetzt nicht resignieren, sondern „wir müssen uns auch infrage stellen“, sagt Schwarz.

Auch für den Kuseler Amtskollegen Lars Stetzenbach sind die Zahlen „erschreckend“. Die Landeskirche sei schneller unter die halbe Million gefallen, als angenommen. „Es wird für uns als Kirche immer schwerer, gesamtgesellschaftlich durchzudringen, obwohl sich sehr viele abmühen, um Menschen auch jenseits der Kirchenmauern zu erreichen“, sagt Stetzenbach. Einer Trendwende gibt er kaum Chancen, denn die negative Entwicklung halte schon seit Jahrzehnten an. „Wir müssen es als Kirche aushalten, dass immer mehr Menschen andere Dinge wichtiger geworden sind. Die Kunst wird sein, nicht zu resignieren.“

„Wir müssen authentisch sein und verkünden, wofür wir stehen: die Frohe Botschaft“, betont der katholische Dekan Michael Kapolka. In der Corona-Krise habe er gemerkt, wie sehr die Menschen schätzen, dass Kirche da ist. „Viele warten auf die ausgestreckte Hand“, weiß Kapolka. Von den 50 Austritten könnte ein größerer Teil von ehemaligen Bosch-Mitarbeitern stammen. „Viele haben im vergangenen Jahr ihre Abfindung bekommen. Ich habe gehört, dass Steuerberater zum Kirchenaustritt geraten hätten, obwohl das gar nicht sein müsste“, berichtet Kapolka.