Im protestantischen Gemeindehaus findet am Freitag, 25. Juni, ab 19 Uhr die Veranstaltung „Kirche und Kino“ statt. Gezeigt wird der Film „Live is Life“ („Die Spätzünder“). Der Film erzählt die Geschichte von Rocco, dessen Chance auf eine Karriere als Rockmusiker dahin scheint, als sein Auftritt im Finale eines Starwettbewerbs ausfällt. Zudem muss er für seine kleinkriminellen Aktionen Strafersatzdienst in einem Seniorenheim ableisten. Es dauert nicht lange, bis es zwischen Rocco, Heimleitung und dem Pflegepersonal zu Spannungen kommt. Doch mit der Zeit erkennt Rocco, dass die Senioren noch viel Energie haben. Das veranlasst Rocco, mit den alten Leuten eine Rockband zu gründen, was wiederum der Heimleitung missfällt. Rocco wird rausgeworfen, wodurch dem Überlebenskünstler eine Haftstrafe droht. Doch Rocco will zuvor unbedingt mit der Rentnerband an der wichtigen Talentshow für „Nachwuchsbands“ teilnehmen. Mit der Cover-Version des Hits „live is Life“ schlägt die Rentnerband schließlich alle Rekorde.