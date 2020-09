Zurzeit können in der Katholischen Kirche St. Laurentius in Brücken keine Gottesdienste stattfinden. Nach einem Wasserschaden wurde in der Sakristei Schimmelbefall festgestellt. Daher bleibt das Gotteshaus bis zur Behebung des Schadens geschlossen. Die Gläubigen werden gebeten, auf die Gottesdienste in den anderen Gemeinden auszuweichen.