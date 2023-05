Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Kirche in Bosenbach ist das jüngste Beispiel einer Barockkirche im Kreis Kusel, die schon erste Anklänge an einen klassizistischen Stil aufweist. In den vergangenen Monaten wurde sie aufwendig renoviert und besitzt wieder einen besonderen Glanz. Am Samstag sind Führungen.

Mit den anderen drei barocken Kirchen im Kreis gibt es Gemeinsamkeiten, aber auch manche Unterschiede. In Bosenbach steht die Kirche mitten im Dorf, nicht an seinem Rand. Denn hier gab es seit dem 15.