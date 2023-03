Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der geplante Umbau der katholischen Kirche in Kübelberg kündigt sich mit großen Schritten an. In den kommenden Wochen soll das Gotteshaus komplett ausgeräumt werden. Für das späte Frühjahr wird mit den Abrissarbeiten gerechnet. Doch zuvor werden Archäologen den Bauplatz untersuchen.

Die Kirche ist bereits seit Anfang November wegen Bauschäden geschlossen. Inzwischen seien einige Gegenstände ausgeräumt worden, schildert Pfarreiratsvorsitzender