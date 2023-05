Aus dem Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (Kipki) erhält die Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan 674.000 Euro, die sie in die energetische Sanierung des Altbaus der Realschule plus Altenglan investieren will. Die Verbandsgemeinde habe selbst entscheiden können, welche Projekte aus einer Positivliste sie mit dem Geld umsetzen will, ob in einzelne oder ein großes Projekt investiert werden soll, erläutert Büroleiter Uwe Stoll. „Das Ministerium empfiehlt dazu die Konzentration auf ein Projekt und rät von der Zersplitterung ab, dadurch könne der größte Effekt für den Klimaschutz erzielt werden“, teilt Stoll mit. Auf einer Bürgermeister-Arbeitstagung sei vorgeschlagen worden, die gesamten Mittel für die energetische Sanierung des zweigeschossigen Altbaus einzusetzen. Stoll: „Für die Ortsgemeinden positive Effekte liegen dabei in der anteiligen Ersparnis bei der VG-Umlage.“