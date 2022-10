Der Haftbefehl gegen den vielfach vorbestraften, mutmaßlichen so genannten Kinnbeißer aus dem Süden des Kreises Kusel bleibt in Kraft. Auch bleibt es bei den schärferen Haftbedingungen. Der Mann hat 39 Vorstrafen gesammelt. Seit April sitzt er eine Haftstrafe wegen Fahrens ohne Führerschein ab, voraussichtlich bis Mitte November. Kurz bevor er diese Haftstrafe im April antreten musste, soll der Endfünfziger erneut Straftaten verübt haben. Seine Ehefrau holte damals Hilfe, weil er ihr ins Kinn gebissen haben soll. Bei der Flucht vor der Polizei soll der Mann mit einem Wohnmobil im Saarland eine Karambolage mit mehreren Autos verursacht und dann seiner Frau via Handy den Tod gedroht haben. Die Polizei nahm die Drohung ernst und suchte per Hubschrauber nach ihm. Wegen der Vorfälle vom April muss er sich derzeit vor Gericht verantworten. Sein Anwalt regte an, den erlassenen weiteren Haftbefehl aufzuheben und die Auflagen in der Strafhaft zu lockern. Das Amtsgericht lehnte ab. Die gesamte Geschichte lesen Sie hier.