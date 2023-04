Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Er verhält sich, als könne er niemandem ein Härchen krümmen. Aber er ist schon 70-mal polizeilich in Erscheinung getreten. Er bestreitet alle wesentlichen Anklagepunkte. Aus dem Gefängnis heraus soll er brisante Sprachnachrichten gesendet haben.

Der Angeklagte im „Kinnbeißer“-Prozess bleibt in Einzelhaft und wird im Gefängnis weiterhin per Video überwacht. Das stand am Ende des zweiten Verhandlungstags fest.