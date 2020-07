Stefanie Scheffler hat in Wahnwegen einen Dorfladen eröffnet und sich damit einen Kindheitstraum erfüllt. In den vergangenen Jahren arbeitete sie als Fleischfachverkäuferin, nun hat sie sich zum Schritt in die Selbstständigkeit entschlossen. In dem Gebäude in der Hauptstraße 21, war bis vor fünf Jahren ein Friseursalon – seither blieb er ungenutzt. Nun gibt es im Dorfladen auf einer Fläche von 65 Quadratmetern Waren aus der Region, etwa Öl von der Liebsthaler Ölmühle, Honig von Imkern aus der Umgebung, Backwaren von der Glan-Münchweiler Bäckerei Holzhauser, Fleisch- und Wurstwaren von der örtlichen Metzgerei Clos sowie Nudeln und Eier aus Berschweiler zu kaufen. An jedem Mittwoch bietet sie außerdem ein warmes Essen zum Mitnehmen an. Der Laden ist von Montag bis Freitag von 6 bis 13 Uhr und samstags von 6 bis 12 Uhr geöffnet. Samstags herrsche der meiste Betrieb, daher verkaufe Scheffler an diesen Tagen gemeinsam mit Schwester und Tochter.