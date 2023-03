Die protestantischen Kirchengemeinden Miesau und Gries sowie die katholische Pfarrei Hl. Christophorus Schönenberg-Kübelberg laden Kinder der ersten bis sechsten Klasse zum Kinderweltgebetstag am Samstag, 11. März, 10 bis 13.30 Uhr, ein. In diesem Jahr gibt es im Haus St. Valentin Kübelberg, Kirchengasse 4, eine „ökumenische Reise“ nach Taipeh in Taiwan, die von Ida Adam, Michel Braun, Heike Buhles, Florine Lang, Sophie Lang, Heiderose Lebeck, Christine Pappon, Christiane Pfaff, Nikolas Simon und Steffi Stay betreut wird. Teilnehmer können bis 3. März unter Telefon 06372 1456 (Protestantisches Pfarramt Miesau) oder 06373 3720 (Katholisches Pfarramt Kübelberg) angemeldet werden. Ein Shuttle-Transfer wird angeboten. Bei der Anmeldung sind anzugeben: Name und Alter; falls vorhanden auch Lebensmittelallergien.