Das Tournee-Theater Sturmvogel zeigt am Dienstag, 22. September, sein Kindertheaterstück „Der singende und klingende Bauernhof“ in der Fritz-Wunderlich-Halle. Das Liedertheater für Kinder ab dem Alter von vier Jahren beginnt um 15.30 Uhr. Im Stück geht es um die schüchterne Luca, die neu auf einen Bauernhof kommt. Alle Bauernhofbewohner sind musikbegeistert, und es wird ausgelassen gesungen und getanzt. Luca muss sich an die neue Situation erst mal gewöhnen. Nachdem Bauer Bolle krank wird, muss sie sich plötzlich alleine um den Hof kümmern. Mit der Hilfe der Kinder aus dem Publikum meistert Luca die Aufgabe und entdeckt, was alles in ihr steckt. Eintrittskarten können unter burg-lichtenberg@kv-kus.de reserviert werden.