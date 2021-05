Die protestantische Kindertagesstätte Wolfstein hat ihr vorübergehendes Quartier im Dorfgemeinschaftshaus in Rutsweiler/Lauter bezogen. Wie berichtet, muss das Gebäude in Wolfstein wegen eines Wasserschadens saniert werden. Das wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Zunächst werden dort Trocknungsgeräte aufgestellt, die warme Luft in die Räume blasen, damit die Feuchtigkeit aus dem Estrich entweicht. Danach werden neue Fliesen verlegt. Die Mitarbeiterinnen der Kindertagesstätte hatten alle Hände voll zu tun, um den Umzug vorzubereiten. Kisten und Möbel wurden von einer Spedition zur neuen Unterkunft gebracht. Das Dorfgemeinschaftshaus, früher mal eine Schule, bietet sich wegen seines räumlichen Zuschnitts im Erdgeschoss hervorragend als Ausweichquartier an. Den Kindern stehen außerdem zwei großzügige Außengelände zum Spielen zur Verfügung.