In den Räumen des Kinderschutzbundes Kaiserslautern – dieser ist auch für den Kreis Kusel zuständig – wird ab Dienstag, 5. März, eine sogenannte Tusch-Gruppe angeboten. Hinter der Abkürzung verbirgt sich die Trennungs- und Scheidungsgruppe für Kinder, deren Eltern getrennt sind. Diese richtet sich an Kinder zwischen acht und zehn Jahre und finden ab dem Starttermin an zehn Nachmittagen jeweils von 16.30 bis 18.30 Uhr in Kaiserslautern, Moltkestraße 8, statt. In den Grppen bekommen die Kinder vermittelt, was bei einer Trennung und einer Scheidung eigentlich passiert, welche Gefühle dabei aufkommen und wie die Kinder damit umgehen können. Darüber hinaus erhält die Gruppe Wissen, wie die Teilnehmer von nicht erfüllbaren Wünschen Abschied nehmen können und wie sich andere Wünsche doch erfüllen lassen. Die Teilnahme kostet 20 Euro.

Info

Anmeldungen sind beim Kinderschutzbund Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 24044 sowie per E-Mail an info@kinderschutzbund-kaiserslautern.de möglich.