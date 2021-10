Der Kinderschutzbund Kusel bietet ab Donnerstag, 28. Oktober, ein Elterntraining für getrennte Eltern an. Das Angebot findet an sechs Terminen statt. Es richtet sich an Eltern, die in einer Phase eines Trennungskonflikts mit Streit um die Kinder stehen. Beide Elternteile nehmen an unterschiedlichen Gruppen teil und sollen Lösungen für schwierige Alltagssituationen erarbeiten. Das Gruppentraining findet von 18 bis 21 Uhr in der Beratungsstelle, Landschaftsstraße 3, statt. Anmeldung unter 06381 995393 oder michalik@kinderschutzbund-kaiserslautern.de.