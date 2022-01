Wo sind tolle Spielplätze? Gibt es in der Verbandsgemeinde gute Plätze, um Drachen steigen zu lassen? Diese und andere Fragen soll der Kinderortsplan der Verbandsgemeinde Oberes Glantal beantworten. „Wir sind gerade dabei, die Rückseite der Karte zu gestalten“, sagt Bürgermeister Christoph Lothschütz. Zudem würden gerade noch Änderungsvorschläge der Ortsgemeinden in die Karte aufgenommen. Mitte Januar soll der Endentwurf vorliegen. Dann geht die Karte in den Druck. Auflage: 6000 Stück. Bei der Auswahl der Orte hatten die jüngsten VG-Bewohner Mitspracherecht. Das beauftragte Planungsbüro Kobra stattete allen Grundschulen der Verbandsgemeinde einen Besuch ab und befragte die Kinder nach ihren Lieblingsorten und vielem mehr. Die Vorschläge wurden dann in der Karte aufgenommen. Kosten des Projekts: rund 16.000 Euro. Vom rheinland-pfälzischen Familienministerium gab es eine Förderung in Höhe von 40 Prozent.