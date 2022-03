Wo befinden sich Spielplätze im Oberen Glantal? Welche Museen gibt es? Von welchen Hügeln lässt sich’s im Winter besonders gut herunterrodeln? Auf welchen Feldern und Wiesen können Kinder Drachen steigen lassen? Diese und weitere Fragen beantwortet der Kinderortsplan der Verbandsgemeinde Oberes Glantal. Knapp eineinhalb Jahre nach Beginn des Projektes wird die fertige Karte am Mittwoch erstmals verteilt – an Schüler der Grundschule Brücken. „Das Planungsbüro war an allen Grundschulen in der Verbandsgemeinde, meist in den dritten und vierten Klassen. Die Schüler, die bei der Erarbeitung des Kinderortsplanes mitgeholfen haben, bekommen das fertige Produkt nun auch als erstes“, sagt Tobias Weber von der Verbandsgemeindeverwaltung in Schönenberg-Kübelberg.

5000 Exemplare

Eigentlich sollte das knapp 16.000 Euro teure Projekt – rund 7000 Euro Zuschuss erhielt die Verbandsgemeinde vom rheinland-pfälzischen Familienministerium – bereits im vergangenen Mai abgeschlossen sein. Die Corona-Pandemie sorgte dann aber für die Verzögerung. Mitte Februar ging der Kinderortsplan, in den auch Bahnhöfe, Kindergärten, Sportplätze, Bücherschränke und vieles mehr aufgenommen wurden, in Druck. Mittlerweile seien 5000 Exemplare an die Verwaltung in Schönenberg-Kübelberg geliefert worden. Weber zufolge sind diese in Kürze in den Bürgerbüros Glan-Münchweiler, Schönenberg-Kübelberg und Waldmohr oder in der Verwaltung bei Weber selbst erhältlich.