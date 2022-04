Geht ihr gerne ins Theater? Dann habt ihr dazu am Mittwoch, 11. Mai, die Möglichkeit. In der Kulturhalle wird dann das Stück „Auf der Suche nach dem goldenen Frosch gezeigt“. Sogar zweimal: um 9 und um 10.30 Uhr.

Verantwortlich für das Kindertheaterstück ist das Theater Tom Heuer. Dieses spielt pro Jahr 120 Vorstellungen in Deutschland, aber auch in Belgien oder Italien. Nun kommt das Theater also nach Waldmohr.

Wie der Veranstalter mitteilt, geht es in dem Stück um Professor Doktor Fritz Frosch. Der Froschforscher war schon in vielen Ländern dieser Welt zu Gast. Er ist schon auf die höchsten Berge geklettert, über tiefe Schluchten gekraxelt. Außerdem war er schon im Regenwald und hat auf Madagaskar mit den Lumuren getanzt. Doch bei all seinen Reisen hat er eines nicht gefunden: den goldenen Frosch.

Vorverkauf startet am 11. April

Einer Geschichte zufolge ist der goldene Frosch der Hüter des Glücks. Er lebte einst im Elfenwald in Costa Rica. Zumindest so lange, bis es eines Tages aufhörte, zu regnen. Dann verschwand der goldene Frosch. Die Bewohner des Elfenwaldes, die BriBri-Indianer, haben den Froschforscher um Hilfe gebeten, wird die Handlung des Stücks beschrieben. Fritz Frosch lässt sich da natürlich nicht zweimal fragen und begibt sich auf ein spannendes Abenteuer. Davon erzählt er den jungen Theaterbesuchern, die sich auf Geschichten von bunten Fröschen, lustigen Froschrufen und leckerem Froschfutter freuen dürfen. Außerdem berichtet er davon, was getan werden muss, damit der goldene Frosch wieder zurückkehrt.

Das Stück unter der Regie von Kattrin Kupke richtet sich an Kinder zwischen vier und zehn Jahren. Dem Veranstalter zufolge soll das Theaterstück Kinder auf das Thema Klimawandel aufmerksam machen und setzt sich mit dessen Folgen auseinander.

Karten

Im Vorverkauf ab Montag, 11. April, unter www.ticket-regional.de