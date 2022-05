„Robin Hood“ heißt das Musical für Kinder, das am Mittwoch, 18. Mai, um 16.30 Uhr in der Fritz-Wunderlich-Halle in Kusel zu erleben ist. Das Gastspiel des Theater mit Horizont aus Wien ist angekündigt als „humorvolles Musical über Gerechtigkeit, Zivilcourage und Liebe – rund um den Mythos des Helden mit Pfeil und Bogen“.

Die Geschichte führt zurück ins England des Jahres 1192: Der gute König Richard befindet sich außer Landes. Sein Bruder Prinz John unterdrückt das Volk. In der Gegend um das Städtchen Nottingham ist es besonders schlimm, denn dort treibt der herzlose Sheriff die Steuern ein. Die Lage für die Menschen wäre hoffnungslos, wäre da nicht Robin Hood, der die Armen unterstützt und dem Sheriff ein Schnippchen schlägt.

Das Theater mit Horizont wurde 1998 gegründet und hat bislang 14 Kindermusicals konzipiert.