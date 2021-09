Im Breitenbacher Kindergarten soll, wenn möglich, nur eine zentrale Lüftungsanlage für die kontrollierte Frischluftzufuhr installiert werden. Der Ortsgemeinderat hat sich bei seiner jüngsten Sitzung für diesen Schritt ausgesprochen.

Derzeit verschafft sich das Büro CTI in Rehweiler ein Bild von der Situation in den Schulen und Kitas in der gesamten Verbandsgemeinde. Wie in den anderen Orten hat es für die Breitenbacher Kita eine Anlage für jeden Gruppenraum vorgeschlagen.

Er könne sich vorstellen, dass „in unserer Kita eine Lüftungsanlage für das gesamte Gebäude ausreicht“, glaubt Ortsbürgermeister Johannes Roth. Denn andernfalls müsse in jedem Gruppenraum „ein Fenster stillgelegt werden“. Zum zweiten führt er die Ausgaben an: So beliefen sich die Kosten für mehrere Anlagen auf 130.000 Euro, für eine auf 50.000 bis 60.000 Euro. Entsprechend sinke der Aufwand für Wartung oder Reparatur. Über ein Bundesprogramm gebe es für beide Varianten eine Förderung in Höhe von 80 Prozent.

Einstimmig plädierte der Ortsgemeinderat für diese Lösung. Das Büro wurde beauftragt, den möglichen Standort und die genauen Kosten zu ermitteln. Roth informierte außerdem, dass das Dach der Kita gerade erneuert wird. Kosten: voraussichtlich 60.000 Euro.