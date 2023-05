Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Kindergarten der Gemeinde Hinzweiler soll unter das Dach der Verbandsgemeinde. In diesem Sinn hat der Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde am Montagabend in Wolfstein entschieden. Die Verbandsgemeinde soll ab dem 1. September 2021 die Trägerschaft übernehmen. Der Verbandsgemeinderat muss noch zustimmen.

Damit entspricht das Gremium dem Wunsch der Gemeinde Hinzweiler, die, wie berichtet, den Vertrag mit dem bisherigen Träger, der protestantischen Kirchengemeinde, zum 31. August nächsten Jahres