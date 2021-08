„In jedem Ort ein Kinderchor“ – unter diesem Motto tourt der Kinderchorland-Singbus gerade durch ganz Deutschland. Ein Nachmittag „voller Musik und Spaß“, so die Ankündigung, wird mit den Chorkids der Musikschule Kuseler Musikantenland aus Kusel und Glan-Münchweiler auf dem Kuseler Messeplatz gestaltet: am Dienstag, 31. August. Die interaktive Sing- und Kling-Ausstellung zum Ausprobieren und Experimentieren ist ab 16.30 Uhr für alle Interessierten geöffnet. Die Chorkids präsentieren ihr Projekt um 18 Uhr – dazu gibt es eine Mitsingaktion.

Kusel ist die zweite von fünf Stationen der 14-tägigen Rheinland-Pfalz-Tour des Singbusses. Neben den Chorkids werden auch Grundschüler aus Kusel und aus Waldmohr am Dienstag- und Mittwochvormittag zu Gast sein. Der Singbus ist ein Projekt der Deutschen Chorjugend in Kooperation mit dem Chorverband Rheinland-Pfalz und dem Chorverband der Pfalz mit dem Ziel, jedem Kind einen Kinderchorbesuch zu ermöglichen. Die anderen Stationen waren und sind: Lachen-Speyerdorf (Neustadt an der Weinstraße), Merxheim an der Nahe, Gau-Bischofsheim und Saffig.