Die Wichtigkeit von Freundschaft und Träumen vermitteln, auf das Artensterben aufmerksam machen und aufzeigen, dass Lesen weit mehr Reichtum als Geld bringt. Das wollte Kinderbuchautor Armin Pongs mit seinen Vorlesungen an der Grundschule in Lauterecken.

Von 8 bis 12 Uhr begrüßte Armin Pongs am Donnerstag stündlich nacheinander die vier Klassenstufen der Grundschule in Lauterecken. Der 55-jährige Psychologe, Schriftsteller und Kinderbuchautor hielt für jede Stufe eine interaktive Vorlesung und stellte dabei eines seiner Kinderbücher vorstellen. Zudem gab er den Kindern verschiedene Werte und Ratschläge mit auf den Weg.

Autor verdeutlicht Bedeutung von Fantasie

Die ersten beiden Klassenstufen bekamen das erste Buch der Reihe ,,Krokofil'' vorgestellt, in der die Bedeutung von Freundschaft, Träumen und dem festen Glauben an sie vermittelt werden soll. ,,Krokofil 1 - Der Traumländer'' beginnt im Palast des Felsenkönigs, der ein Krokodiljunges findet und dieses seiner Tochter, Prinzessin Anna Lucia, übergibt, damit diese es großzieht. Statt zu einem Wächter für das Schloss heranzuwachsen, wird das Krokodil der beste Freund der Prinzessin, die ihm den Namen Krokofil gibt.

Mit der Frage, welche Bilder den Kindern vom Kapitel im Kopf geblieben sind, wollte Pongs, der jährlich mehr als 400 Lesungen an Schulen hält, anschließend auf die Bedeutung von Fantasie und Vorstellungskraft hinweisen. Während in Videospielen und Fernsehsendungen alles bildlich dargestellt werde, könne man beim Lesen seine eigenen Bilder gedanklich kreieren, was viel besser für die Entwicklung sei.

Kinder befassen sich mit Artensterben

Den Klassenstufen drei und vier las der Autor ein Kapitel aus dem ersten Band von ,,Der magische Kalender'' vor. In diesem Kinderbuch unternehmen vier Freunde eine magische Reise in verschiedene Länder, um die zwölf als Sternzeichen zu sehenden ,,Kalendertiere'' zu retten.

Alles andere als langweilig: Bei den Vorlesungen wurde auch gesungen und gespielt. Foto: Sayer

Die Buchreihe hat das Ziel, auf das Artensterben in der Welt aufmerksam zu machen. So präsentiert der Kinderbuchautor den Kindern auch den Nachbau einer Uhr von Leonardo da Vinci, die immer auf drei Minuten vor zwölf steht, um die Dringlichkeit der Situation genauer zu veranschaulichen.

Jede Vorlesung ist auf Gruppe abgestimmt

Die Vorlesungen gestaltete Pongs für jede Klasse fast durchgängig interaktiv. So wurde auch eine eigene Verabschiedung eingeführt oder ,,Lesemillionär'' gesungen, mit dem er ganz nach dem Motto ,,Lesen macht reich!'' vermittelte, dass nicht nur materielle Dinge Wert besitzen.